Nonsolo.tv - Chi era Val Kilmer, attore che fu Jim Morrison? Cinque soprendenti curiosità

Leggi su Nonsolo.tv

?Val, scomparso il 1º aprile 2025 all’età di 65 anni a causa di una polmonite , è stato undi talento e dalla carriera eclettica. Nato a Los Angeles l’ultimo giorno del 1959,aveva origini scozzesi, irlandesi, svedesi e tedesche. Dopo il divorzio dei genitori trascorse gran parte della sua infanzia nella San Fernando Valley col padre e i fratelli. Frequentò la Chatsworth High School, insieme agli attori Kevin Spacey e Mare Winningham. . Ecco alcunesulla sua vita e carriera:?Rifiutò un ruolo iconico in “Dirty Dancing” – Patrick Swayze è diventato una leggenda con il ruolo di Johnny Castle, ma inizialmente il personaggio fu offerto a Val, che lo rifiutò.Un Batman non amato. nemmeno da lui – Dopo aver interpretato Bruce Wayne in Batman Forever (1995),decise di non riprendere il ruolo.