Lettera43.it - Chi era Suor Paola, la tifosa della Lazio di Quelli che il calcio

Leggi su Lettera43.it

Lapiange una delle sue più grandi tifose. È morta per una grave malattia, all’età di 77 anni,, fan dei colori biancocelesti e volto noto del programmache il, di cui fu ospite fissa per più di un decennio fra gli Anni 90 e i primi 2000. A darne la notizia è stato Guido De Angelis alla serata per Long John a Roma. Originaria di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, si era trasferita nella Capitale a 20 anni ed è scomparsa nella sua stanza del convento di Via MontiFarnesina. Appartenente alla congregazione dellee Scolastiche francescane di Cristo Re, si è prodigata a lungo per i bisognosi, mettendosi al servizio di ragazze madri e detenuti. «Mancherà il suo sorriso», ha scritto il club di Claudio Lotito. «Non cesserà l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato».