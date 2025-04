Cultweb.it - Chi era Suor Paola, la super tifosa della Lazio lanciata da Fazio?

Leggi su Cultweb.it

Si è spenta nelle scorse ore, all’età di 77 anni, Rita D’Auria, conosciuta come, personaggio amatissimo nel mondo del calcio, soprattutto tra i tifosi, per le sue partecipazioni televisive in veste dibiancoceleste. Impegnata in iniziative benefiche con la sua ONLUS SoSpe (Solidarietà e Speranza), si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a “Quelli che il calcio” di Fabio, sul finire degli anni ’90. La notiziasua morte è stata data dal noto giornalista sportivo capitolino Guido De Angelis, durante la serata di commemorazione per un altro mito biancoceleste, Giorgio Chinaglia.Ufficiale al meritoRepubblica Italiana,ha lavorato come maestra presso l’Istituto Sacro Cuore di Gesù alla Farnesina, dove si è spenta per l’aggravarsisua malattia.