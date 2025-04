Vanityfair.it - Chi era Suor Paola e come è entrata nel nostro immaginario

Leggi su Vanityfair.it

Prima di lei raramente si era vista unaa in un programma televisivo, mai in uno che parlasse di calcio., calabrese di Roccella Jonica, se n’è andata in queste ore, a 77 anni, dopo una lunga malattia