Chi era Giacomo Casanova, il re dei seduttori?

, nobile veneziano vissuto nel corso del XVIII secolo, fu uno scrittore prolifico, un filosofo, uno scienziato e persino un esoterico. Il principale motivo per cui è famoso al giorno d’oggi non ha tuttavia nulla a che vedere con la sua variegata (seppur sfortunata) carriera, ma solo con le sue grandi doti di seduttore, che gli hanno consentito di collezionare amanti in tutta Europa. A 300 anni esatti dalla sua nascita, ripercorriamo la vita – amorosa e non – di questo carismatico intellettuale e libertino.Girolamonasce a Venezia il 2 aprile 1725 da due attori professionisti. Dopo la morte del padre, a soli 8 anni viene affidato alla nonna materna per consentire alla madre di continuare a viaggiare per lavoro; di salute cagionevole, viene un giorno portato da una fattucchiera che guarisce i suoi disturbi e sviluppa in lui un forte interesse per le pratiche esoteriche.