Amica.it - Chi è Tommaso (Manuele Velo), il nuovo arrivato all'Ipm di "Mare Fuori 5", che fa il suo ingresso nella seconda puntata stasera in tv

C’è unall’Ipm che fa da sfondo alle storie di5.in tv alle 21.25 su Rai 2 va in onda ladella quinta stagione della serie campione di ascolti. Di cui sono già disponibili tutti gli episodipagina dedicata su RaiPlay.Chi è, la new entry diin “5”Si chiama, ed è interpretato dall’attore campano, alla sua prima vera esperienza su un set. Il suo è un personaggio di rottura. Ferito e pieno di rabbia verso gli altri detenuti,ha tutte le caratteristiche del “”. Ma, in più, vede gli altri come criminali senza speranza. Per sopravvivere all’interno dell’Istituto penale per minorenni (Ipm), però, dovrà fare i conti con il proprio trauma, con ciò che gli è stato strappato via.