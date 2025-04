Pianetamilan.it - Chi è l’allenatore giusto per il Milan? Conte, Allegri o … | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Si è parlato del futuro allenatore delnell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport'. L'analisi nelIl casting per il nuovo allenatore delè solo all'inizio. Dal sogno Antonioalla suggestione Massimiliano, passando per un nome a sorpresa, che però sarebbe in linea con le idee della dirigenza. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è discusso su una scelta cruciale che il club rossonero sarà chiamato a fare nei prossimi mesi. Guarda il