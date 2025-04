Juventusnews24.com - Chi è Crapisto, l’uomo assist classe 2006 in forza alla Juve Primavera: tecnica e visione per Magnanelli. Storia e identikit del gioiello bianconero

di Fabio ZaccariaChi è, focus sul play delladi mister: un mancino delicatissimo da Alessandria. Carriera, caratteristiche edel giocatoreseconda stagione in, Francescosembra aver effettuato un salto di qualità davvero importante: il centrocampistaaveva già esordito nella passata annata con laagli ordini di Montero ma si è affermato nella squadra con misterin panchina. Senza dubbio un anno in più di esperienza ha influito sulla crescita del ragazzo, ora fra i punti fermi del suo allenatore.nasce calcisticamente in quel di Alessandria dove inizia la sua carriera con il pallone fra i piedi, ci si accorge presto che il mancino di cui è dotato non è nella media, ma una dote rara ed è qui che i club professionistici piemontesi accendono i radar.