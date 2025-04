Oasport.it - Chi affronterà Cobolli al prossimo turno a Bucarest: fuori la testa di serie del suo spicchio di tabellone

Flaviosi è qualificato con personalità ai quarti di finale del torneo ATP 250 di, imponendosi in tre set contro il francese Richard Gasquet e meritandosi così l’incrocio con l’austriaco Filip Misolic. Si tratta di un avversario inatteso sulla terra rossa della capitale rumena perché proviene dalle qualificazioni ed è riuscito ad avere la meglio prima sul kazako Alexander Shevchenko e poi sull’argentino Ugo Carabelli, numero 63 del mondodinumero 8 del seeding.L’azzurro è la terza tds e non ci sarà l’incrocio con uno degli altri big di riferimento del, ma il nostro portacolori dovrà stare particolarmente attento al suorivale, perché è in ottima forma e le due affermazioni ottenute in due set nei primi due turni sono risultate particolarmente significative.