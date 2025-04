Sololaroma.it - Chelsea-Tottenham, il pronostico del derby di Londra: combo e non solo per Maresca

Dopo uno scorso weekend inglese caratterizzato dai quarti di finale di FA Cup, si sta sviluppando in questa settimana la 30ª giornata di Premier League. Dopo le vittorie di Arsenal, Nottingham Forest e Wolverhampton, occhi puntati oggi suldi Liverpool, prima di arrivare ad una delle tante stracittadine diche chiuderà il turno. Giovedì 3 marzo alle 21:00 infatti, nella splendida cornice di Stamford Bridge, spazio a, un big match che, a livello di classifica, serve più ai Blues che agli ospiti.Non il momento più facile della stagione per i ragazzi di, che nelle ultime 8 partite giocate hanno sì ottenuto le vittorie con Southampton e Leicester ed il passaggio del turno in Conference League contro il Copenaghen, ma anche 3 sconfitte in Premier League (Brighton, Aston Villa e l’ultima con l’Arsenal) e l’eliminazione dall’FA Cup contro i Seagulls.