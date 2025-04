Movieplayer.it - Che tempo che fa: Usain Bolt ospite della puntata di domenica 6 aprile

L'ex velocista giamaicano, campione olimpico e primatista mondiale, sarà intervistato nel programma di Nove da Fabio Fazio. Vincitore di 11 medaglie d'oro ai Mondiali e 8 medaglie d'oro ai Giochi Olimpici,, l'uomo più velocestoria, saràin esclusiva a Cheche fa. L'ex atleta giamaicano, recordman in diverse disciplina dell'atletica leggera, sarà intervistato da Fabio Fazio nel corso del programma in ondadalle 19.30 sul canale NOVE e in streaming su discovery+. La carriera diSoprannominato Lightning, il corridore è stato una delle leggende dell'atletica e considerato da fan, addetti ai lavori e avversari come il più grande velocista di tutti i tempi, e sarà