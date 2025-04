Ilfattoquotidiano.it - Che follie nelle Coppe nazionali: l’Arminia Bielefeld (terza divisione) elimina il Bayer, Real e Psg tremano

Impensabile. Quanti, a inizio stagione, avrebbero scommesso sul fatto che una tra Bologna e Empoli sarebbe arrivata in finale di Coppa Italia? Oppure sulin finale di Dfb Pokal, così come una tra Aston Villa, Crystal Palace e Nottingham Forest in quella di FA Cup? Esatto, nessuno. Eppure latà è questa. Ledei principali paesi europei stanno facendo divertire riservando tantissime sorprese, con squadre non esattamente di prima fascia che si stanno prendendo le luci della ribalta. Un vero calcio alla monotonia di queste competizioni considerate spesso secondarie e quasi superflue. E allora, spazio agli underdogs.Partendo dall’Italia, in attesa del derby di Coppa tra Milan e Inter, si può quasi dare per scontato che il Bologna (salvo cataclismi sportivi) sarà la prima finalista del torneo.