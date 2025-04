Piperspettacoloitaliano.it - Che fine ha fatto Mimmo in Mare Fuori 5: ecco chi ha ucciso e perché è in carcere

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

In5 il personaggio di, interpretato da Alessandro Orrei, esce di scena a metà della quinta stagione. Ma chehain5 eera inè ine chi haper stare dentro ?è inhaGaetano, detto Pirucchio, ma la sua condanna è ridotta per difesa personale. Gaetano ha tentato di uccidere, appena uscitodal. Maè riuscito a difendersi sparando al suo ex amico, che non è riuscito a ricominciare una nuova vitadalle sbarre.Chehain5 ?L’uscita di scena disi può considerare come uno dei pochi e rarissimi finali felici di questa fiction, che contraddicendo il suo titolo ha avuto più epiloghi drammatici che storie con un happy ending.