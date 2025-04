Romadailynews.it - Cerveteri: Successo da Mondadori per Babies e Valentina Farinaccio

Tanto sentimento, emozione e commozione nel pomeriggio di ieri daBookstore, dove, giornalista, scrittrice e critica musicale, ha presentato “”, il libro di Luigi Pavone, autore prematuramente scomparso.Il forte vento che per l’intera giornata di ieri ha sferzato la città non ha fermato la fame di libri e nemmeno il desiderio di Andrea e Tarita di far conoscere al pubblico una storia intensa, forte, un po’ dolorosa e un po’ rock’n roll.Così, dopo aver spostato i vari scaffali interni alla libreria, la presentazione si è svolta al chiuso, offrendo un’immagine davvero suggestiva: in una singola foto un pubblico davvero numeroso completamente circondato da libri, attento, silenzioso e con gli occhi puntati verso l’ospite e il moderatore, felice di “perdersi” tra le pagine di un caro e “vecchio” libro, di un libro di nome “”, edito da SEM Editore, un vero e proprio caso letterario capace di tenere “incollato” il lettore dalla prima all’ultima pagina.