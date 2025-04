Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Geolier, Ghali e Angelina Mango

Nella settimana numero 13 del del 2025 continua la pioggia didiperinsieme alle nuoveannunciate da– Gfk pere Bresh.Dio Lo Sa diarriva a quota settedi: pubblicato nel giugno del 2024, l’album è il terzo in studio del rapper di Scampia che è stato anticipato dal singolo sanremese I P’ Me, T P’Te giunta al secondo posto, alle spalle de La Noia di. Successivamente, arrivava la release de L’Ultima Poesia in duetto con Ultimo, scritto con Davide Petrella, Takagi e Ketra. Terzo apripista è El Pibe De Oro pubblicato a maggio, a distanza di un mese dalla release dell’album. Il 7 giugno insieme a Dio Lo Sa veniva, arrivava il quarto brano, Una Vita Fa.: settediper, cinque per: sono duecentomila copie quelle superate dall’artista meneghino con Album.