Foggiatoday.it - Cerignola, risonanza magnetica fuori uso e sala operatoria inutilizzabile: durissimi commenti di Cera e Dell'Erba

Leggi su Foggiatoday.it

Napoleoneper la Lega e Paoloper Forza Italia, denunciano il mancato funzionamentodi ultima generazione presso il 'Tatarella' di. Il consigliere regionale di San Marco in Lamis non usa mezzi termini per definire "recita ben orchestrata" la.