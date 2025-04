Lettera43.it - C’era una volta a… Hollywood, arriva il sequel con Brad Pitt

unaa.avrà un. L’ultima fatica cinematografica di Quentin Tarantino tornerà con un secondo capitolo su Netflix, che vedràriprendere i panni dello stuntman sul viale del tramonto Cliff Booth, ruolo per cui ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Dietro la macchina da presa però non ci sarà il famoso regista di Pulp Fiction, ma un altro pilastro della settima arte americana, David Fincher, che conha dato vita a Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button. Tarantino non sarà però del tutto assente: sua la sceneggiatura originale, venduta allo streamer per una cifra attorno ai 20 milioni di dollari. Difficile un ritorno di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie rispettivamente nei panni di Rick Dalton e Sharon Tate.Il regista premio Oscar Quentin Tarantino (Getty Images).