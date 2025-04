Screenworld.it - C’era una volta… a Hollywood 2: in arrivo il sequel (ma non lo dirige Tarantino)

Netflix ha sorpreso tutti annunciando undiuna volta. a, ma con una grande novità: il regista non sarà Quentin, bensì David Fincher. Il film segna un inedito passaggio di testimone tra due dei più influenti registi contemporanei, conche si limiterà a scrivere la sceneggiatura mentre Fincher porterà la sua visione dietro la macchina da presa.The Playlist riporta in esclusiva che Brad Pitt riprende il ruolo di Cliff Booth, il misterioso stuntman che gli è valso un Oscar nel 2020. Tuttavia, il destino degli altri personaggi principali del primo film è incerto. Leonardo DiCaprio, che interpretava Rick Dalton, probabilmente non tornerà, mentre Margot Robbie ha fatto sapere di essere disponibile, ma senza conferme ufficiali.Il progetto ha un’origine particolare.