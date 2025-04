Ilrestodelcarlino.it - Centro antiviolenza: i numeri: "Aumentano le richieste d’aiuto. Nel 2024 accolte 408 donne"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

leche si rivolgono al. Il dato è emerso durante la presentazione del report dell’attivitàdelDonna Giustizia di Ferrara. Dati presentanti ieri, nella sala ex Refettorio di San Paolo, durante l’evento organizzato dall’associazione. Una tavola rotonda titolata ‘Le sfide per futuro’, condotta dalla giornalista Dalia Bighinati, patrocinata dal Comune. Un pomeriggio iniziato con il ‘formale’ passaggio di consegna dalla presidente uscente, Paola Castagnotto, alla nuova Angela Alvisi: nel direttivo con lei Laura Curti, Michela Fortino, Maddalena Bonafini, Laura Chiarabelli e Angela Gamberini. Nella relazione finale, Castagnato ha sottolineato come: "Ilrimane la mia casa ideale continuerò a contribuire con il mio libero pensiero e le poche cose che so fare se sarò utile all’associazione.