Lanazione.it - Centri estivi del comune di Bibbiena: un aiuto alle famiglia, un’opportunità di crescita per i bambini e le bambine

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 aprile 2025 –del: undiper ie le. Assessora Vittoria Valentini: “Prezzi calmierati per dare unalla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro”. Iorganizzati daldie gestiti dalla cooperativa Koinè, hanno come obiettivo quello di essere di supportofamiglie, offrendo aiattività di socializzazione e gioco durante la pausa estiva. Quest’anno il tema sarà quello dell’acqua. Isono dedicati sia aipiccoli3-6 anni sia ai più grandi 7-14 anni. Per i piccolini 3-6 anni isi svolgeranno presso le scuole dell’infanzia di Soci edal 3 luglio al 1° agosto. Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì d13 con possibilità di prolungamento pomeridiano e servizio mensa.