Celle container contro il sovraffollamento delle carceri Il piano del governo da 32 milioni di euro L’opposizione | Disumano e pure costoso

Leggi su Open.online

lunghi sei metri e larghi cinque, ciascuno teoricamente in grado di ospitare quattro detenuti. È questo l’espediente individuato dal ministero della Giustizia, per ridurre ilitaliane. Il progetto è all’inizio della sua fase sperimentale: il 10 aprile si terrà la gara per appaltare la realizzazione del primo lotto. Ne faranno parte 96da distribuire in 16 blocchi, da seiciascuno, per ospitare 24 detenuti per blocco, in nove diversi istituti carcerari del Paese che al momento non sono ancora stati individuati in maniera definitiva. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, sono già stati effettuati sopralluoghi a Opera (Milano) e Voghera (Pavia). Costo previsto: 32di, equivalenti a circa 83 milaa posto letto.Il ministero: «Soluzione già adottata all’estero»Il ministero della Giustizia ha fatto trapelare fiducia, parlando di «una soluzione edilizia già adottata in altri Paesipei che permetterebbe di affrontare con maggiore rapidità la questione dell’ampliamentostrutture carcerarie».