Cecchi realista | Conte narrazione scudetto assurda! Inter e Napoli pari forza

Stefanonon ci sta al racconto di Antoniosulla corsa allo. Il giornalista analizza il quadro di, evidenziando oggettivamente limiti e potenzialità delle due squadre.ACCANIMENTO –venuto su Radio Sportiva, Stefanosi sofferma sullaportata avanti da Antonionel corso di questa stagione sul potenziale inferiore del suo, rispetto all’, nell’ottica della lotta allo. Il giornalista esordisce dicendo: «In questo momento l’è nel mirino di molti perché vince. Il tifoso di una squadra si sente minacciato e ha un gesto di amorevole ribellione. Negli anni precedenti non c’era accanimento terapeutico sulla squadra nerazzurra. Se non vincesse non succederebbe questo».e la lottasmentiscecon dati oggettivi!– Stefanosi sofferma sulla corsa allodi: «è proprio bravo ma lui, come anche Gasperini, esce dal campo e dice cose assurde.