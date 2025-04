Lanazione.it - Cavriglia e il pesce d’aprile...

Arezzo, 02 aprile 2025 – "Il San Carlone sbarca a! La statua di San Carlo Borromeo, alta 35 metri, sarà esposta a Santa Barbara. Inoltre nell'ex area mineraria è stata fatta una scoperta straordinaria: il rinvenimento dello scheletro di un tirannosauro rex gigante. Sono questi i due pesci d'aprile ideati, oggi, dal sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e condivisi sui social. Nessuno ci è cascato, almeno così pare, ma la consuetudine è stata rispettata. Il 1 aprile porta avanti una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi da mettere in atto propria in questa giornata. E ieri il sindaco dinon si è fatto pregare. Primo scherzo, il San Carlone. "Bellissima esposizione sculturea ala prossima estate! Il Colosso di San Carlo Borromeo (detto il Sancarlone o, nel dialetto locale, al Sancarlòn), sarà smontato da Arona e rimontato a, per la precisione a Santa Barbara, davanti al circolo sociale - ha annunciato Sanni - Si tratta di una statua colossale alta 35 metri situata a coronamento del Sacro Monte di Arona, nel novarese, eretta tra il 1624 e il 1698 per volontà del Cardinale Federico Borromeo su disegno di Giovanni Battista Crespi.