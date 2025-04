Zon.it - Cava de’ Tirreni, posa della prima pietra del nuovo asilo nido in via Spizzichino

Con l’assistenza delle maestranzeditta costruttrice, questa mattina, mercoledì 2 aprile, il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Assessore all’Istruzione Lorena Iuliano, hanno simbolicamente proceduto alladelin costruzione in via, nell’area al si sopra del parcheggio di viale Gramsci, finanziato con 1milione 173mila euro ottenuti dal Pnrr, Missione 4, Istruzione e ricerca.“L’ultimo plesso scolastico costruito in città risale a circa 60 anni fa – ricorda il Sindaco Vincenzo Servalli – per dire dell’importanza di questa nuova costruzione e del grande lavoro che in questi anni è stato fatto sul patrimonio di edilizia scolastica comunale che conta 30 scuole. Dal rifacimento delle scuole di Santa Lucia e di Passiano, che furono chiuse perché cadevano a pezzi e praticamente ricostruite daccapo, alla ricostruzione in corsoSimonetta Lamberti di Pregiato, con un investimento di circa 2,5 milioni di euro.