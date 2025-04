Dayitalianews.com - Catania, ruba il telefono ad un uomo mentre dorme alla fermata del bus, denunciato 49enne

Ha sfruttato un attimo di stanchezza di unche, assopitosi per pochi minutidell’autobus, si è ritrovato deto del suo. Il ladro, un pregiudicato catanese di 49 anni, ha approfittato della situazione per sottrarre lo smartphone e darsifuga. Tuttavia, la sua azione non è passata inosservata: la Polizia di Stato lo ha rapidamente individuato e.Grazie ad un’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto, in via Secchi, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima” hanno riconosciuto il ladro, residente nella zona e già noto per i suoi precedenti di polizia.Ilha agito in modo spregiudicatola vittima del furto, uno straniero di 34 anni, stava aspettando la coincidenza per raggiungere il posto di lavoro nel siracusano.