Anteprima24.it - Castelfranci, Sindaco Cresta sfiduciato: arriva il Commissario

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCon provvedimento in data odierna il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha sospeso il Consiglio comunale di, nominando il Viceprefetto dott.ssa Maria Antonietta Cavaprefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito della mancata approvazione, nei termini di diffida, del bilancio di previsione 2025/2027 da parte del civico consesso.Non è passato il bilancio e così ilGenerosoeletto primo cittadino nel 2020 con la lista “La Svolta Continua” e con la maggioranza di sette consiglieri a fronte dei tre della minoranza. Nel corso dell’importante argomento posto nell’assise consiliare in seguito alla diffida del Prefetto Riflesso, è stato riconfermato lo stesso voto di sfiducia evidenziato da tre rappresentanti della maggioranza e tre della minoranza.