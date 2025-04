Panorama.it - Caso Marine Le Pen, persino Antonio Di Pietro critica la condanna

Continua a tenere banco l’esclusione dalle prossime presidenziali diLe Pen a seguito dellain primo grado per appropriazione indebita di fondi dell’Unione Europea. Dopo le dure parole pronunciate dalla diretta interessata e dal suo delfino, Jordan Bardella, ecco arrivare dal nostro Paese la difesa che non ti aspetti.Sentito da Il Tempo, è stato niente meno cheDi, l’ex pm di Mani Pulite già leader de L’Italia dei Valori, a definire «allucinante» l’ineleggibilità decisa con il primo grado di giudizio nelladiLe Pen. Ma l’ex pm è andato oltre: «Se è statata per i motivi che ho letto allora siamo tutti colpevoli, arrestateci tutti», Diha poi sottolineato, da ex parlamentare europeo, come sia «impossibile tracciare un confine sul lavoro che chiedi di fare ai tuoi collaboratori per il parlamento di Bruxelles e quello per l’attività politica nel Paese di provenienza».