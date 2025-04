Lettera43.it - Caso Iovino, chiesta l’archiviazione per Fedez: «Nessuna rissa»

La pm di Milano Michela Bordieri ha chiesto di archiviare l’inpera carico di, indagato per la presunta aggressione ai danni del personal trainer Cristiano, che sarebbe avvenuta nell’aprile del 2023 a Milano. Considerando che non ci fu «uno scontro tra gruppi contrapposti» bensì «un gruppo contro un’unica persona offesa», il reato dinon sussiste. Da qui la ridi archiviazione per. Quanto «all’ipotizzabile reato di percosse», non ci sono certificati medici che stabiliscano con certezza lesioni e «non risulta esser stata sporta idonea querela» da. L’aggressione sarebbe avvenuta in due fasi: prima all’interno della discoteca The Club e successivamente nei pressi dell’abitazione diin via Traiano, quando un gruppo di persone era sceso da un van e gli si era scagliato contro.