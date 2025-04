Ilgiorno.it - Caso Fedez e Cristiano Iovino, pm: “Non fu una rissa, ma il pestaggio di un gruppo contro un’unica persona”

Milano, 2 aprile 2025 – “Nessuno stra gruppi contrapposti, bensì unun'unicaoffesa” dunque non si può contestare la, mentre viene meno l'ipotesi di percosse “non essendovi agli atti certificati medici che stabiliscono con certezza una tipologia di lesioni o una prognosi” e “non risulta essere stata sporta idonea querela”. È quanto è emerso nella richiesta di archiviazione (di cui si è già dato conto a metà febbraio) della Procura di Milano per Federico Lucia, in arte, indagato per la presunta aggressione ai danni dell trainernell'aprile del 2023. Stessa istanza anche per l'ex bodyguard del rapper Christian Rosiello, ultrà della curva Sud di San Siro., cosa si vede nel video integrale deldell trainer La presunta aggressione, il cui video è stato mostrato ieri in aula nel processo a carico di tre ultras rossoneri, tra cui lo stesso Rosiello, indagati nella maxi inchiesta sulle curve del Meazza, sarebbe avvenuta in due fasi.