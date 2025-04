Ilfattoquotidiano.it - Caso affidi Bibbiano, la pm di Bologna chiede fino a 15 anni di pena per gli imputati

Dopo aver parlato per sette udienze di fila, la pm Valentina Salvi ha chiesto condannea 15nel processo con il rito ordinario sul presunto business legato aglidi minorenni nella Val d’Enza reggiana. L’inchiesta dei carabinieri deflagrò nel 2019 con le misure cautelari e le tante polemiche politiche. Ilha portato per ora all’assoluzione in via definitiva lo psicoterapeuta Claudio Foti e anche dell’uscita di scena Andrea Carletti, ex sindaco di.Lapiù alta è di 11e sei mesi, più altri tree sei mesi per reati non connessi, per Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali dell’Unione di comuni, una delle figure, considerare dagli inquirenti, centrali nelle indagini. La pm Salvi ha chiesto poi una condanna a 11più sei mesi per l’ex assistente sociale Francesco Monopoli, ottoe tre mesi per Nadia Bolognini, psicoterapeuta della onlus Hansel&Gretel ed ex moglie di Claudio Foti.