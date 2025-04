Ilgiorno.it - Casa di comunità. Inaugurato il punto prelievi

Un nuovonelladidi via Terenghi è statodall’Asst Nord Milano e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 10 in libero accesso, senza prenotazione. All’evento di inaugurazione erano presenti i sindaci di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e di Bresso Simone Cairo, insieme al personale medico sanitario. "Ogni anno oltre 35mila cittadini si rivolgono a uno dei puntiNord Milano presenti sul territorio di Cinisello - ha dichiarato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst -. Raggiungiamo gli oltre 96mila cittadini, se consideriamo anche gli accessi agli altri punti prelievo sul territorio e nelle nostre Case di". Da qualche anno, l’azienda sanitaria sta lavorando per incrementare questo servizio in tutto il Nord Milano.