Cartier riporta in auge uno dei Tank più rari di sempre

Quanto è raro ilà Guichet, forse la versione meno convenzionale dell'orologio quadrato più iconico al mondo? "Probabilmente più persone hanno provato il Crash piuttosto che il Guichet", afferma il commerciante e appassionato diMike Nouveau , evocando l'orologio più famigerato e profondamente ambito della maison parigina.Il Guichet non può certamente competere con il Crash per quanto riguarda i polsi di celebrità, risultati d'asta da milioni di dollari e ubiquità delle mood board. Ma le due leggende dihanno molto in comune, in particolare per quanto riguarda l'aspetto non convenzionale. Mentre il Crash è più vistosamente bizzarro, la cassa completamente in metallo delà Guichet e le due piccole aperture per la visualizzazione dell'ora non sono certamente qualcosa che vedi tutti i giorni.