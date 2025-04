Carrara rimosse oltre 200 tonnellate di rifiuti abbandonate nell’area del Lavello

Leggi su Corrieretoscano.it

– La Retiambientesrl, società del Comune diincaricata della gestione dei, ha rimosso circa 200diabbandonati abusivamentedel.Il lavoro ha necessitato di alcune giornate di lavoro, anche per provare a recuperare materiali presenti nei cumuli di immondizia lasciata impropriamente sul posto, nonostante la presenza di telecamere. Ricordiamo che già alcuni mesi fa anche Nausicaa aveva provveduto a ripulire l’intera area, che nel giro di poco tempo è stata nuovamente presa di mira da cittadini indisciplinati, ma anche da chi esegue piccole manutenzioni, per poi disfarsi deiin modo scorretto. Commettendo, tra l’altro, un reato ambientale, punibile penalmente.“Abbiamo fatto questo nuovo intervento di rimozione diabbandonati abusivamente, agendo in modo minuzioso – spiega l’amministratore unico di Retiambientesrl, Fabrizio Volpi – perché non è possibile pensare di togliere tutto indistintamente.