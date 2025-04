Lanazione.it - Carrara, rimosse 200 tonnellate di rifiuti abbandonati abusivamente

Leggi su Lanazione.it

, 2 aprile 2025 - Asono state200dinell'area del Lavello a(Massa): si va dalle bombole da sub ai neon, da isolanti a telai di biciclette, da carcasse di animali a traverse in legno della ferrovia. Ne dà notizia il Comune, piegando che Retiambienteè stata impegnate per alcuni giorni lavoro anche per provare a recuperare alcuni materiali. Già alcuni mesi fa anche Nausicaa, ricorda il Comune, "aveva provveduto a ripulire l'intera area, che nel giro di poco tempo è stata nuovamente presa di mira da cittadini indisciplinati". "Abbiamo fatto questo nuovo intervento di rimozione di, agendo in modo minuzioso - spiega l'amministratore unico di RetiambienteFabrizio Volpi - perché non è possibile pensare di togliere tutto indistintamente.