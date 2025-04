Dilei.it - Carote crude o cotte, come conservarle più a lungo

Tra gli ortaggi che usiamo più spesso troviamo certamente le, verdure che devono essere sempre a nostra disposizione all’occorrenza per spezzatini, ragù, contorni gustosi e light. Il periodo migliore per acquistare leè la primavera, ma in realtà ormai troviamo questo ortaggio tutto l’anno sia dal fruttivendolo sia al supermercato. Versatili e gustose, lerientrano alla base di numerose ricette, maconservare leper farle durare più a? Si possono congelare lein modo tale da avere sempre una scorta a disposizione? Rispondiamo a tutte le domande.conservare leLa prima cosa da sapere è che, un po’accade a tutte le verdure, anche le, se non vengono usate nei tempi giusti, possono deperire. Non solo perdono il loro sapore tipico, ma inoltre possiamo notare delle ammaccature e risultano molto più morbide, quando invece dovrebbero essere croccanti (e infatti vengono usate anche per il pinzimonio insieme al sedano e ad altri ortaggi).