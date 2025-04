Oasport.it - Carlos D’Ambrosio illumina anche l’ultima giornata dei Criteria di Riccione: suoi anche i 100 sl! Acampora fa ben sperare nei 1500

Ultimadei, i campionati italiani in vasca corte, per il settore maschile e ancora tanti risultati interessanti che lasciano benper il nuoto del futuro in Italia. I riflettori erano puntati su, e il giovane talento non ha deluso le aspettative. L’atleta classe 2007, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, firma un’altra impresa con 46”91 nei 100 stile libero, stabilendo il record della manifestazione e migliorando il proprio personale (il precedente era 47?38). Grazie a questa performance, entra nella top 11 italiana all-time, chiudendo un campionato straordinario con cinque titoli, tre record deie un primato italiano nei 200 stile. Nella finale juniores 2007, il secondo posto è di Gabriele Valente (In Sport Rane Rosse) con 48?77, mentre Luca Scampicchio (SSV Bozen) si piazza terzo in 48?80.