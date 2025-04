Inter-news.it - Carlos Augusto: «Inter deve giocare per vincere ogni competizione!»

Leggi su Inter-news.it

venuto prima del fischio d’inizio di Milan-, derby valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia in programma alle ore 21 a San Siro. Ecco quanto dichiarato nel pre-partita di sportmediaset.itparla così prima di Milan-, derby di andata delle semifinali di Coppa Italia: «Chiaramente siamo l’e dobbiamoper, poi il derby è sempre speciale. La stagione è lunga, abbiamo tre competizioni e bisogna affrontarle nel miglior modo possibile. Secondo me è bello avere tanti ragazzi bravi in panchina anche, perché abbiamo bisogno di tutti visto che le partite sono tante. Anche chi gioca meno a inizio stagione adesso puòdi più. Chiaro che i primi derby non sono andati bene però le partite le abbiamo analizzate, è il passato e dobbiamo concentrarci sulle due che abbiamo adesso e vedere cosa succede».