Internews24.com - Carlos Augusto a Mediaset: «Siamo l’Inter e ogni competizione dobbiamo giocare per vincerla! I primi derby non sono andati bene ma…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’esterno sinistro del, ha voluto dire la sua prima del calcio d’inizio della semifinale d’andata di Coppa Italia contro il MilanIntervenuto nel corso del prepartita di Milan Inter, la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’esterno sinistro dei nerazzurriha presentato così ildi coppa contro i rossoneri. Si tratta del quartostagionale e finora il bilancio non sorride alla squadra di Simone Inzaghi, dopo le due vittorie rossonere e il pareggio nell’ultimo atto.LE MOTIVAZIONI – «per. È una semifinale e uned è sempre speciale».SUGLI OBIETTIVI – «in corsa su tre competizioni esempre al massimo. Bello avere tanti ragazzi chebravi in panchina perché poi arrivano questi momenti in cui abbiamo bisogno di tutti, citante partite.