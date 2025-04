Inter-news.it - Caressa elogia: «Dimarco tra i migliori al mondo! Ricorda Roberto Carlos»

Leggi su Inter-news.it

come di consueto esprime la sua opinione riguardo la giornata di campionato appena trascorsa. Il giornalista attraverso un video pubblicato nel suo canale YouTube si è soffermato in particolare sulle prestazioni di Davide Frattesi e Federicocontro l’Udinese.L’ELOGIO – Fabioha riservato parole al miele per Federico, paragonandolo addirittura a una leggenda come: «Io penso che forse dopoall’Inter vedo solo. Anche perché me lo, non solo fisicamente, ma soprattutto il mancino. Ha un sinistro meraviglioso, precisissimo. Può decidere se mettere la palla forte o tesa, il cross, se ha la possibilità calcia in porta. Secondo me è tra i laterali sinistri più forti d’Europa, anzi del! Un giocatore completo».Frattesi e la gestione delle partiteGRANDE PRESTAZIONE – Il giornalista ha poi parlato di Davide Frattesi, soffermandosi sulla sua professionalità e sul suo atteggiamento in campo: «Frattesi grande professionista, mi è piaciuta l’esultanza nel gol.