Carbonara day 2025, il piatto romano conquista Milano e a Pavia e Busto Arsizio ne vanno pazzi

, 2 aprile- È e sempre sarà unper eccellenza ma per lamilanesi e lombardi in generale nesecondo dati di mercato raccolti da Glovo . Sabato 6 aprile torna il ilDay, giornata mondiale dedicata a uno dei piatti più popolari della tradizione italiana. L'appuntamento, nato come evento social nel 2017, grazie all'Unione Italiana Food e all'International Pasta Organisation, è oggi un'occasione per milioni di persone di condividere la loro passione per una ricetta che, con soli cinque ingredienti (pasta, guanciale, uovo, pecorino e pepe),continua are le tavole di tutto il mondo e soprattutto quelle lombarde. I dati di Glovo Gli ultimi dati di mercato raccolti da Glovo (app multicategoria che collega gli utenti con aziende e corrieri, offrendo servizi on-demand da ristoranti locali, negozi di alimentari e supermercati e negozi al dettaglio), "laè più amata che mai, con oltre 400.