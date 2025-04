Ilfattoquotidiano.it - Cara Lady Gaga, se l’inclusività ha un prezzo così alto allora è solo marketing

C’è un momento in cui l’idea stessa di concerto smette di essere un rito collettivo e diventa un’esperienza selettiva, frammentata, stratificata. Non si trattadi quanto costa un biglietto, ma di cosa esclude, chi allontana, chi trasforma in spettatore di secondo piano. Il tour 2025 dine è l’ennesima dimostrazione. E non è questione di gusti musicali, ma di visione culturale.Nei consueti nove punti di questo blog ti racconto come, per un attimo, ho pensato se valesse la pena “esserci”. Ma quel pensiero si è infranto subito: prima sul rush del sold out in pochi minuti, poi — soprattutto — su quello dei costi. Lasciami la tua opinione nei commenti a seguire, oppure sul mio profilo pubblico di Facebook connesso a questa pagina. Cominciamo!1. Il calcoloCerte uscite live sono pensate come eventi imperdibili.