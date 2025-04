Primacampania.it - Capaccio Paestum, muore il 15enne trovato in strada in fin di vita: indagini in corso, l’ipotesi è suicidio

(SA) – Non ce l’ha fatta ildiche lunedì sera era stato riagonizzante in, in una pozza di sangue. Nonostante gli sforzi dei medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, il cuore del giovane ha smesso di battere. La sua famiglia, in un gesto di straordinaria generosità, ha autorizzato la donazione degli organi.Grande il cordoglio nella città dei templi, dove ieri sera si era svolta una veglia di preghiera per esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia del ragazzo. L’intera comunità è scossa da una tragedia che lascia dolore e domande aperte.Intanto i Carabinieri della compagnia di Agropoli proseguono leper chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del. Al momento,più accreditata dagli inquirenti è quella del, ma restano ancora da ricostruire nel dettaglio le ultime ore didel ragazzo.