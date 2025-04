Anteprima24.it - Capaccio Paestum, avviata procedura morte cerebrale per il giovane Pietro

Tempo di lettura: 2 minutiNel reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona si sono ridotte al lumicino le speranze ed è stato avviato l’accertamento dellacelebrale perS., il 15enne, ritrovato in una pozza di sangue a pochi passi dalla sua abitazione in via Cupone, nella tarda serata di lunedì. Una veglia di preghiera, guidate dal parroco Don Mimmo De Vita, invoca un miracolo per il ragazzo, studente del liceo Piranesi e promettente calciatore. Ladi accertamento dellacelebrale è stata comunicata anche alla procura di Salerno che indaga per ricostruire, attraverso il lavoro dei carabinieri della compagnia di Agropoli guidati dal comandante Colella, il contesto, i momenti in cui è maturata la vicenda che ha portato in coma l’adolescente.