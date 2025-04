Ilfattoquotidiano.it - Caos ginnastica, le Farfalle saltano l’esordio in Coppa del Mondo. Raffaeli: “Su di me cose non vere, lasciatemi in pace”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I veleni che hanno travolto laritmica italiana hanno imposto uno stop: lenon parteciperanno all’esodio didelin programma a Sofia, capitale della Bulgaria, questo weekend. Era troppo il peso da sopportare dopo gli eventi di questi giorni. Il licenziamento della direttrice tecnica Emanuela Maccarani, deciso dal nuovo presidente della Federazione Andrea Facci, ma anche le successiva pubblicazione di intercettazioni in cui lo stesso Facci e l’ex numero Fgi Gherardo Tecchi definiscono “porchetta” (e non solo) una ginnasta. Nella ritmica italiana sta venendo giù tutto e nelè meglio fare un passo indietro: lenon partiranno per Sofia.Chi parteciperà invece alla prima tappa didelè Sofia, anche lei tirata indirettamente in mezzo alle accuse incrociate di presunti maltrattamenti.