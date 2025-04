Tvzap.it - Caos a Mediaset: Paolo Del Debbio fuori dai giochi? La mossa a sorpresa che cambia tutto

News TV. I movimenti dietro le quinte difanno pensare a una vera e propria rivoluzione. Dopo le recenti polemiche che hanno travoltoDel, la posizione del conduttore di Dritto e Rovescio sembra sempre più in bilico. Le indiscrezioni parlano di un possibile passo indietro, mentre emergono nuovi nomi pronti a prendere il suo posto. Tra questi, spunta una figura che potrebbe scatenare iltra il pubblico di Rete 4.Delnella bufera: cosa è successoè iniziato lo scorso 27 marzo, quando durante una puntata di Dritto e RovescioDelha rivolto un sonoro "vaffa" a Luca Bottura e Massimo Giannini, rei di aver utilizzato il termine "retequattrismo" in senso dispregiativo.