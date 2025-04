Formiche.net - Cantieristica, il nucleare ha il potenziale per rivoluzionare il settore. Ecco come

Ilpotrebbe rappresentare una svolta, non solo per l’autonomia energetica nazionale, ma anche per ildella. Il dibattito sulla possibilità di un ritorno delin Italia sta aprendo a diverse prospettive circa l’impiego di nuove tecnologie nucleari per rispettare gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. A oggi, infatti, il trasporto marittimo è ancora quasi totalmente dipendente dai combustibili fossili. A oggi, il 93% dell’alimentazione delle navi proviene da fonti tradizionali, con il gas naturale liquefatto (Gnl) che copre appena il restante 7%. Mentre si studiano mix di combustibili alternativi per rendere la navigazione più sostenibile, l’opzionerimane sul tavolo. Lo ha confermato anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante l’evento “On the way to Net Zero”, organizzato da Fincantieri in collaborazione con Eni e Rina.