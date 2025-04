Bergamonews.it - Cantieri, verso l’apice degli interventi: via San Bernardino chiude in uscita per due mesi

Bergamo. Quello del mobility manager, probabilmente, non è un ruolo conosciuto da tutti, ma è da questa figura che dipende il futuro prossimo della viabilità cittadina. Nei prossimia Bergamo apriranno ulteriori, con disagi inevitabili sulla circolazione: l’obiettivo del Comune di Bergamo è limitare i danni, evitando la contemporaneità di troppi.L’amministrazione ha istituito un tavolo operativo nel quale creare un filo di confronto diretto tra le istituzioni e gli enti interessati, pubblici e privati. Il primo incontro ha coinvolto più di 30 mobility manager delle principali aziende del territorio: seguiranno ulteriori appuntamenti per trovare soluzioni condivise con l’obiettivo di mitigare e limitare il più possibile i disagi legati ai.Presenti alla prima riunione l’assessore alle Politiche della Mobilità e allo Sviluppo della Rete di Trasporto Pubblico Locale Marco Berlanda, il dirigente della Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità Silvano Armellini, il direttore dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale Marcello Marino, il direttore generale di Atb Liliana Donato e il docente dell’Università Bicocca di Milano Matteo Colleoni, esperto di mobility management.