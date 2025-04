It.newsner.com - Cane disabile abbandonato con un sacco di pannolini e un biglietto

Adottare uno un gatto paralizzato non è la scelta giusta per tutti i proprietari di animali domestici.Ma potrebbe essere un’esperienza profondamente appagante, quindi non lasciatevi spaventare dalle esigenze speciali di un.Purtroppo, i cani disabili sono spesso abbandonati dai loro proprietari.Lunita era una bellissima cagnolina con una disabilità, motivo per cui l’hanno abbandonata per le strade di Salta, in Argentina.Lunita, una femmina didi taglia media, è stata abbandonata per strada nelle prime ore del mattino di maggio 2014.Accanto a lei c’era uncon il suo nome, l’età e una spiegazione.Facebook / Lunita’s WishIl precedente proprietario non le ha lasciato né cibo né acqua. La persona ha anche dichiarato di non poterla tenere.