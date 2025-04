Sololaroma.it - Candela: “Ranieri perfetto fino ad oggi, Angelino vicino a Dimarco e Theo”

Leggi su Sololaroma.it

Un bandiera della Roma ed un uomo rimasto estremamente legato ai colori giallorossi Vincent, che, in visita a al centro sportivo, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club: “Sono cambiate tante cose, ma Trigoria è una meraviglia. Sono quasi trent’anni che vivo a Roma, le mie figlie sono cresciute a Trastevere, sto bene qui e ho sempre avuto un bel rapporto con la gente. Mi sento a casa e grazie a loro ho fatto il mio percorso, ancorasono legato all’ambiente. Allo stadio sto sempre in piedi perché faccio le cose con passione”.In giorni in cui si parla di Allegri, Pioli e anche Maresca per la panchina del futuro, immancabile un commento su: “Far uscire il 200% da tutti è la cosa più difficile, lo battono in pochi per esperienza. Sta riportando la normalità, la squadra ha dei giocatori non per vincere ma per stare in alto sì.