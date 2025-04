Ilcampoonline.it - Campogalliano si unisce al dolore per la scomparsa di Lorena Hajnal

La comunità di, la sindaca Daniela Tebasti e tutta l’Amministrazione comunale partecipano aldella famiglia per la prematuradi.La perdita della giovane concittadina rappresenta un grave lutto e una ferita profonda per tutta la comunità di.A nome di tutta la cittadinanza, la sindaca Tebasti esprime la sua vicinanza ai familiari diin questi giorni di grande sofferenza.Anche l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco ricorda la ex allieva. “ha condiviso con noi il percorso scolastico dalla scuola primaria fino alla secondaria di 1^ grado. La malattia non le ha permesso di svolgere l’Esame di Stato nel giugno 2023, costringendola a spostarlo nel mese di agosto.Quello che ci chiediamo tutti è perchè il destino si sia accanito così duramente su questa ragazza, negandole la serenità che è dovuta per natura a tutte le studentesse e gli studenti del mondo.